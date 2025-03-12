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Картвелолог Дональд Рейфилд отказался от премии Дома писателей Грузии
12.03.2025 15:11
Известный британский картвелолог (специалист по Грузии) Дональд Рейфилд отказался принять премию от Дома писателей Грузии.
Как заявил Дональд Рэйфилд, он не примет никаких подарков, ассоциирующихся с «Грузинской мечтой».
Такое заявление он сделал 11 марта в Лондоне на мероприятии организованном Домом писателей Грузии, Министерством культуры и Посольством Грузии в Великобритании.
Мероприятие прошло на фоне акции протеста грузин, проживающих в Великобритании.
В информации о мероприятии говорилось, что награда Дональда Рейфилда за вклад в грузинский язык, литературу и историю будет вручена руководителем Дома писателей, бывшему депутату парламента от «Грузинской мечты», стороннице «российского закона» Кетеван Думбадзе.
По словам Лики Тархан-Моурави, проживающей в Великобритании, Дональд Рэйфилд написал организаторам, что не сможет принять награду из рук Кетеван Думбадзе. В итоге, по ее словам, Кетеван Думбадзе не приехала в Лондон.
Дональд Рэйфилд, присутствовавший на мероприятии, раскритиковал «Грузинскую мечту» и отказался от награды.
«Я очень недоволен тем, что происходит в Грузии. Я не приму никаких подарков, ассоциирующихся с правящей партией, которая поставила Грузию в такое положение. Я надеюсь, что следующее поколение сможет что-то изменить», — сказал Дональд Рэйфилд.
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