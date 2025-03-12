

МВД Грузии использует камеры для распознавания лиц для запугивания и контроля – GYLA

12.03.2025 15:15





Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ/GYLA) Нона Курдованидзе сегодня на специальном брифинге рассказала о целях использования властями камер с функцией распознавания лиц.



Как отметила Курдованидзе использование этих камер, по мнению GYLA, является грубым нарушением неприкосновенности личной информации человека, поскольку при увеличении, например, кадров, снятых этими камерами, все надписи, сделанные на бумаге, становятся отчетливо видны.



В Грузии уже 105 дней продолжаются непрерывные акции протеста. Участников проевропейских митингов часто штрафуют за блокирование дороги. Размер штрафа на данном этапе составляет 5000 лари. Главным доказательством против протестующих являются кадры, снятые камерами с функцией распознавания лиц.



Как заявила Нона Курдованидзе, эта практика используется намеренно как для запугивания граждан, так и для контроля за дальнейшим поведением участников протестов.



«МВД продолжает массово использовать камеры [с функцией] распознавания лиц в отношении участников протестов при расследовании уголовных дел. Применение такой практики особо отмечается в случаях правонарушений, связанных с перекрытием дороги. Как правило, единственным доказательством в таких случаях являются фотографии, сделанные с камер распознавания лиц, которые, во многом игнорируя соответствующий контекст, считаются судом достаточным доказательством для признания человека виновным в совершении преступления. Суд в большинстве случаев не оценивает, была ли личность человека идентифицирована законно и имел ли идентифицирующий его человек соответствующий доступ к защищенным базам данных в соответствии с законодательством о защите персональных данных. Эта практика используется намеренно как для запугивания граждан, так и для контроля за последующим поведением участников протестов. Он также имеет «сдерживающий эффект», который может проявляться в самоограничении при осуществлении свободы выражения мнения.



В ходе рассмотрения одного из уголовных дел, возбужденных по факту перекрытия дороги, GYLA стало известно, что МВД осуществляет целенаправленное наблюдение/мониторинг конкретных лиц при обработке видеоматериалов. В частности, на видеозаписи одной из акций протеста в январе 2025 года, которую министерство представило в качестве доказательства в Тбилисский городской суд, запечатлена камера, в режиме реального времени следящая за одним из участников акции на проспекте Руставели. На видео показано, как камера движется в том направлении, в котором движется протестующий, а затем, когда гражданин стоит спиной к камере видеонаблюдения и читает определенный документ, соответствующее лицо увеличивает масштаб кадра таким образом, что полностью видно, что читает гражданин. Это говорит о том, что за перемещением участника протеста и приближением конкретных кадров ведется наблюдение в режиме реального времени. Это дает нам основания предполагать, что камеры управляются механически определенным лицом/лицами. На видеозаписи видно, что, подойдя к камерам, можно не только установить личность человека, но и получить иную информацию, даже если данная конкретная информация не имеет никакой правовой связи с делом об административном правонарушении», — заявила Курдованидзе.



По ее словам, неясно, какой законной цели служит приближенная съемка и наблюдение за гражданином в течение определенного периода времени таким образом, чтобы можно было прочитать текст с листа, который он держит в руке.



Вызывает тревогу тот факт, что министерство пытается таким образом получить доступ к персональным данным участников мирных протестов.



«В то же время это направлено на то, чтобы посеять страх среди участников протеста, что государство не только выявит их и наложит на них крупный штраф, но и будет за ними следить», — говорится в заявлении GYLA.





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