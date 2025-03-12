

Саакашвили: «Мне фактически вынесли пожизненный приговор»

12.03.2025 15:49





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на приговор по делу о растрате бюджетных средств (т.н. дело о пиджаках).



Письмо Михаила Саакашвили журналистам представила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



«Какой сюрприз — приговор олигарха. Воля покорителя исполнена напрямую. Это их ответ на то, что я не сдал Грузию. На то, что впервые за столетия мы осмелились и создали успешное грузинское государство. После того как они ничего не смогли найти, мне фактически вынесли пожизненный приговор за официальные расходы президентского офиса. Так мафиозный клан Иванишвили наказывает преданность стране и любовь к родине. Нас не запугают, сила в единстве», — говорится в письме Саакашвили.



Напомним, Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств.



По этому же делу бывшему главе госбезопасности Теймуразу Джанашия был назначен штраф в размере 300 тысяч лари.



Решение огласил судья Бадри Кочламазашвили.





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