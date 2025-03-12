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Правительство разработает концепцию, на которой будет основана реформа системы высшего образования
12.03.2025 16:58
Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоялось заседание правительственной комиссии по реформе высшего образования.
На встрече обсуждались вызовы, с которыми сталкивается система высшего образования, как с точки зрения инфраструктуры, так и качества образования.
Глава правительства подчеркнул важность качественного преобразования системы университетского образования в стране. Комиссия в ближайшее время разработает концепцию, на основе которой будет проводиться реформа высшего образования. По словам премьер-министра, к 2028 году возможно решение инфраструктурных вопросов в университетах, а также повышение качества преподавания и научных исследований.
На заседании комиссии было отмечено, что важно максимально задействовать все ресурсы, чтобы за четыре года была создана качественно обновленная система, и грузинские студенты могли получать в Грузии высшее образование европейского качества.
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