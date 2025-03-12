

Начато изучение законности обработки центром 112 биометрических данных посредством камер

12.03.2025 17:51





Служба защиты персональных данных откликается на информацию, распространенную Ассоциацией молодых юристов Грузии (АМЮГ), где отмечалось, что МВД использует против мирных демонстрантов технологию распознавания лиц для тотального контроля.



Согласно заявлению Службы защиты персональных данных, она по собственной инициативе начала 2 независимые внеплановые проверки (инспектирование). Они включают изучение законности обработки биометрических данных центром «112» посредством камер (Тбилиси, проспект Руставели) и законности обработки биометрических данных Министерством внутренних дел с помощью специальной электронной программы в процессе административного производства.



По их же информации, по этому поводу 20 февраля АМЮГ была официально проинформирована в письменном виде.



По данным Службы, ведется проверка законности обработки персональных данных, поэтому до ее завершения в соответствии с действующим законодательством она лишена возможности предварительной оценки.



Для информации, глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе на брифинге заявила, что в ходе рассмотрения одного из дел о правонарушении, возбужденных на основании перекрытия дороги, АМЮГ стало известно, что МВД при обработке видео осуществляет целенаправленное наблюдение/слежку за конкретными людьми. По ее словам, «вызывает тревогу, что министерство пытается в такой форме получить доступ к персональной информации участников мирных протестов».



АМЮГ призвала Службу по защите персональных данных своевременно и надлежащим образом изучить данный факт и эффективно отреагировать на него.





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