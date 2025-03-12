

Поправки к закону «О вещании» вызывают тревогу – SJC

12.03.2025 17:52





Центр социальной справедливости (SJC) назвал поправки в закон Грузии «О вещании», инициированные «Грузинской мечтой», тревожными, отметив, что они противоречат основным правам, закрепленным в международном праве и Конституции Грузии.



Центр социальной справедливости опубликовал документ, в котором проанализированы предусмотренные законопроектами поправки, включая их содержание, сферу применения и связь с международными стандартами в области прав человека.



Netgazeti приводит следующие оценки SJC по трем законопроектам:



Первый законопроект – ограничения контента и регулирование деятельности вещателей



Согласно первому законопроекту о внесении изменений в Закон Грузии «О вещании», закон добавляет подробные положения относительно стандартов теле- и радиовещания, включая надлежащую точность фактов и право на ответ, справедливость и беспристрастность, неприкосновенность частной жизни, получение и передачу информации негласными методами, освещение вооруженных конфликтов, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также некоторые вопросы защиты несовершеннолетних.



Значительная часть подробных положений, представленных в законопроекте, взята из Кодекса поведения вещателей. В соответствии с действующим законодательством стандарты телерадиовещания регулировались Кодексом поведения вещателей, подзаконным нормативным актом Национальной комиссии по коммуникациям Грузии — Правилами поведения, утвержденными постановлением № 2. До сих пор механизмы саморегулирования вещателей реагировали на нарушения стандартов вещания. В частности, на основании Кодекса поведения вещатели функционируют внутренние органы саморегулирования, которые обеспечивают рассмотрение жалоб и реагирование на них. Благодаря инициированным изменениям, наряду с механизмами саморегулирования, государственный орган – Национальная комиссия по связи – получит полномочия реагировать на нарушения стандартов вещания. Заинтересованная сторона может подать жалобу относительно предполагаемого нарушения непосредственно в Комиссию по коммуникациям. В случае нарушения Комиссия будет уполномочена применять к вещателям следующие санкции: предупреждение, штраф, а в определенных случаях — приостановление действия и отзыв лицензии.



По данным отчета неправительственной организации Transparency International Georgia, деятельность Национальной комиссии по коммуникациям уже много лет находится под вопросом из-за решений, благоприятствующих действующему правительству, и ряда спорных инициатив, направленных на ограничение критического мнения в стране. Примером таких решений является составление ряда спорных протоколов о нарушениях в отношении телеканалов, критикующих власть в предвыборный период парламентских выборов 2024 года, на основании жалоб правящей партии и последующее их штрафование судами. Стоит также отметить, что председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури упомянут в последней резолюции Европарламента в списке лиц, рекомендованных к санкциям, на том основании, что они поддерживают репрессивный государственный аппарат, действующий в стране. Соответственно, расширение полномочий Национальной комиссии по коммуникациям в части контроля за соблюдением стандартов вещания, надзора и санкционирования вещателей создает существенные риски того, что эти рычаги будут использоваться для подавления и репрессий голосов критически настроенных СМИ, работающих в стране.



Согласно рекомендации Конференции министров Совета Европы, саморегулирование должно стать основным способом регулирования стандартов вещания для традиционных СМИ, таких как теле- и радиовещатели. В случае вмешательства и регулирования государством стандартов вещательного контента не должны нарушаться объем, условия и критерии вмешательства в право, установленные Европейской конвенцией о правах человека и судебной практикой Европейского суда по правам человека.



Поправки, инициированные в Закон Грузии «О вещании», помимо предоставления широких полномочий Национальной комиссии по коммуникациям, также проблематичны с точки зрения регулирования контента. Законопроект содержит ряд неопределенных положений, которые представляют существенную угрозу редакционной независимости вещателей, свободе слова и выражения мнений, поскольку их содержание и сфера применения неясны, и поэтому непредсказуемо, как их будет интерпретировать Национальная комиссия по коммуникациям.



Например, статья 54, регулирующая «справедливость и беспристрастность», содержит следующие записи:



Статья 54. Справедливость и беспристрастность



При передаче новостей вещатель обязан обеспечить соблюдение принципов справедливости и беспристрастности.



В новостной программе вещатель обязан обеспечить четкое разделение фактов и комментариев.



Политическому должностному лицу или члену политической партии запрещается участвовать в новостной или информационной программе в качестве ведущего, интервьюера или журналиста.



При освещении политических или иных видов споров в новостной программе вещатель должен обеспечить сбалансированность в каждой программе или на протяжении всего программного цикла. Если формат программы предполагает соблюдение баланса на протяжении всего цикла программы, то об этом следует информировать зрителей в первый день программы.



Вещателю запрещается освещать в новостной программе политическую или иную спорную информацию или текущие вопросы государственной политики на основе личного отношения или мнения вещателя. Не допускается выражение позиции в поддержку или против какой-либо политической партии, общественного, религиозного объединения или другой группы интересов в программе.



При трансляции программы, защищенной авторским правом, аудитория должна быть проинформирована об этом непосредственно перед началом передачи. Все соответствующие альтернативные взгляды должны быть адекватно представлены в программе автора. Следует избегать искажения фактов или мнений, а также неверного толкования особых мнений.



Вещательная компания обязана относиться к каждому человеку, участвующему в программе, с должной справедливостью и уважением.



Лицу, против которого в программе выдвинуты обвинения, должна быть предоставлена ​​возможность дать своевременный и надлежащий ответ.



Приглашение только одной заинтересованной стороны к участию в программе с целью всестороннего изучения конкретной позиции по текущему вопросу не может использоваться как средство нападок на группы, не участвующие в программе.



Звонки, поступающие в ходе прямых трансляций, должны отбираться в соответствии с принципом справедливости, и не допускается выражение только одной точки зрения во избежание манипулирования общественным мнением посредством этих звонков.



Примечательно, что в Венгрии действует законодательство, аналогичное законопроекту, инициированному правящей партией. Принятый венгерским парламентом закон «Об основных правилах свободы печати и медиа-контента», как и законопроект, инициированный в Грузии, содержит нечеткие положения, которые получили негативную оценку Венецианской комиссии Совета Европы. Одним из таких положений является обязанность теле- и радиовещателей сбалансированно освещать новости. По мнению Венецианской комиссии, сомнительно, что поддержание «баланса» в освещении новостей должно быть юридически обязательным. «Информация (факты) должна быть полной и точной, ненесбалансированной», — отмечает Комиссия. Венецианская комиссия подчеркивает, что подобные нормы налагают на средства массовой информации очень сложные обязательства и не обладают достаточной точностью. Неопределенность терминов может превратить эти положения в инструменты подавления свободы слова.



Стандарты Европейского суда по правам человека также требуют соблюдения принципа правовой предсказуемости в отношении законодательства, регулирующего свободу выражения мнения в СМИ. По мнению Европейского суда по правам человека, такие нормы должны быть сформулированы с достаточной точностью, чтобы граждане могли должным образом предвидеть их содержание и вытекающую из них ответственность.



Европейский суд по правам человека установил нарушение свободы выражения мнения в деле, касающемся практического применения вышеописанного проблемного венгерского законодательства в отношении журналиста телеканала. В данном случае журналист, освещая новости, назвал одну из политических партий термином «ультраправая». По мнению национальных судов, эти действия нарушают положение Закона о средствах массовой информации Венгрии, которое запрещает ведущим выражать свое мнение или оценочную интерпретацию при освещении новостей политического характера. Это положение аналогично тексту законопроекта, инициированного в Грузии, согласно которому «вещателю запрещается освещать в своей новостной программе политическую или иную спорную информацию или актуальные вопросы государственной политики на основе личного отношения или мнения вещателя».



Согласно подходу Европейского суда по правам человека, когда речь идет о дебатах, связанных с вопросами, представляющими общественный интерес, государствам не предоставлены широкие дискреционные полномочия вмешиваться в содержание свободы слова в СМИ. Это объясняется сильной заинтересованностью демократического общества в том, чтобы средства массовой информации выполняли жизненно важную функцию общественного контролера. Согласно заключению суда, использованное журналистом выражение «ультраправый» не может считаться предвзятым репортажем — оно не выражало личного отношения ведущего, а скорее относилось к позиции политической партии в политической жизни и в парламенте. Суд принял во внимание довод заявителя о том, что политические партии часто упоминаются с использованием прилагательных, описывающих их цели и программы, что не следует рассматривать как форму оценки, противоречащую интересам беспристрастного освещения событий.



Стоит отметить, что британские стандарты регулирования вещания, на цель введения которых в Грузии ссылаются представители «Грузинской мечты», чтобы обосновать поправки в Закон о вещании, по сути отличаются от положений, представленных в законопроекте. Например, Британский кодекс вещания объясняет принцип беспристрастности следующим образом:



«Одинаковая беспристрастность» не означает, что всем точкам зрения должно быть уделено одинаковое время или что должны быть представлены все аргументы/мнения. Подход к обеспечению должной беспристрастности может различаться в зависимости от содержания вопроса и типа программы. На этом этапе важно учитывать контекст, включая степень вреда, причиненного предполагаемым нарушением. Суть принципа беспристрастности заключается в том, что ни одной стороне не должно быть предоставлено преимущество перед другой.



Согласно Британскому кодексу вещания, спорные вопросы острого политического или промышленного содержания, а также текущие вопросы государственной политики должны быть представлены с использованием достаточно широкого спектра значимых мнений и им должно быть уделено соответствующее внимание в каждой программе или четко связанной серии программ.



Британский кодекс вещания запрещает искажение фактов и мнений. Что касается запрета на «неправильное толкование несогласных мнений», который содержится в законопроекте, инициированном правящей партией, то столь расплывчатого положения нет в Британском кодексе вещания.



Следующие неопределенные положения, предусмотренные законопроектом, также отсутствуют в Британском кодексе вещания:



«При освещении политических или иных видов споров в новостной программе вещатель должен обеспечить соблюдение баланса в каждой программе или на протяжении всего программного цикла.



Программа автора должна адекватно представлять все соответствующие альтернативные точки зрения. Необходимо избегать искажения фактов или мнений, а также неверного толкования несовпадающих мнений.



В программе не разрешается выражать позицию в поддержку или против какой-либо политической партии, общественного, религиозного объединения или другой группы интересов.



Приглашение только одной заинтересованной стороны в программу с целью всестороннего изучения конкретной позиции по текущему вопросу не может использоваться как средство нападок на группы, не участвующие в программе».



Второй законопроект – ограничения финансирования



Согласно второму законопроекту о внесении изменений в Закон Грузии «О вещании», телерадиовещателям запрещается получать прямое или косвенное финансирование, в том числе в виде денежных средств или иных материальных выгод имущественной стоимости, от иностранной державы. Исключениями являются коммерческая реклама, телеторговля, спонсорство и размещение продукции (товаров/услуг) в программе. Кроме того, запрещается покупка услуг вещателей (за исключением коммерческой рекламы и размещения продукции) и/или прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и/или вещания программ иностранной державой.



Иностранная сила определяется следующим образом:



субъект государственной системы иностранного государства;



Лицо, не являющееся гражданином Грузии;



Юридическое лицо, не созданное в соответствии с законодательством Грузии;



Организационное образование (в том числе фонд, ассоциация, корпорация, союз, иная организация) или иной вид объединения лиц, созданное на основе права иностранного государства и (или) международного права.



Полный запрет на получение иностранного финансирования вещательными компаниями явно представляет собой неоправданное ограничение свободы объединений и выражения мнений в соответствии с международным правом в области прав человека. Этот запрет не служит никакой законной цели. Он не защищает какие-либо общественные интересы или блага. Напротив, этим запретом правительство ограничивает возможности широкой общественности получать альтернативную информацию и борется с возможностью формирования общественного мнения по критически важным вопросам. Такая вредная для общества цель очевидна из пояснительной записки к законопроекту, в которой говорится, что «распространяемая вещателями информация обладает высокой степенью достоверности и может оказать существенное влияние на формирование общественного мнения, поэтому необходимо на законодательном уровне ограничить получение вещателями финансирования от иностранных держав.



По словам представителей критически настроенных телеканалов, доля иностранного финансирования в их доходах пока невелика, однако на фоне усиления репрессий со стороны правительства иностранное финансирование может стать важным источником поддержания их деятельности. Наряду с другими ограничениями, установление барьеров для вещателей СМИ в этом направлении наглядно демонстрирует попытку «Грузинской мечты» ослабить и ограничить критически настроенные СМИ, деятельность которых проливает свет на тяжелую ситуацию в стране и массовые нарушения прав человека.



Третий законопроект – Ухудшение ситуации с гендерным равенством



Наряду с борьбой со свободой объединений и выражения мнений правящая партия продолжает инициировать тревожные законодательные изменения, ограничивающие право на равенство и содержащие дискриминационное содержание. Об этом свидетельствуют инициированные третьим законопроектом поправки в Закон Грузии «О вещании», согласно которым из закона следует исключить слова «гендер», «гендерная принадлежность» и «гендерное разнообразие». Инициированные изменения разрешают теле- и радиовещателям, а также платформам обмена видео (например, Myvideo.ge) распространять материалы, разжигающие ненависть по признаку пола или гендерной идентичности.



Согласно действующей редакции Закона о вещании, телерадиовещателям запрещается транслировать любые программы или рекламу, которые подстрекают к насилию или ненависти в отношении человека или группы лиц (язык вражды) по признаку инвалидности, этнического или социального происхождения, гендера, пола, гендерной идентичности, национальности, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, места рождения или возраста. Согласно законопроекту, из этого положения исключаются слова «гендер» и «гендерная принадлежность», что означает, что будет допустима, например, трансляция телепрограммы, разжигающей ненависть по признаку пола или гендерной принадлежности.



Согласно действующей редакции Закона о вещании, Общественный вещатель обязан отражать в своих программах этническое, культурное, языковое, религиозное, возрастное и гендерное многообразие, существующее в обществе. Согласно законопроекту, из этого положения исключается слово «гендер» — общественный вещатель больше не будет обязан отражать в своих программах гендерное разнообразие, существующее в обществе.



На фоне укрепления авторитарного правления в стране, развала государственных институтов и массовых нарушений прав человека существование свободных пространств, неподконтрольных правительству, приобретает особое значение. Одним из примеров такого пространства являются критические СМИ в Грузии, которые, несмотря на многочисленные препятствия, разоблачают преступления, совершенные правительством, масштабные репрессии и грубые нарушения прав человека. Инициативы правящей партии против СМИ — крайне проблемные поправки в Закон Грузии «О вещании», положения, ограничивающие права СМИ, и ужесточение контроля над ними через Комиссию по коммуникациям — свидетельствуют о том, что правительство пытается усилить давление на критически настроенные СМИ и максимально подавить оставшиеся в стране свободные пространства с целью дальнейшего укрепления своей авторитарной власти.

лению.





Источник: «Netgazeti»

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