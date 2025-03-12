

«Они побоялись» — Угулава поделился мнением, почему экс-глава СГБ остался на свободе

12.03.2025 18:56





По словам экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, «Грузинская мечта» не решилась заключить Темура Джанашию в тюрьму по одной причине: они побоялись собственных спецслужб.



Угулава пояснил, что заключение Джанашия стало бы сигналом для глав нынешних служб безопасности Грузии, что за выполнение приказов вышестоящих, в будущем они также могут оказаться в тюрьме.



«Система и режим не осмелились заключить (в тюрьму) Темура Джанашия, только по одной причине: они побоялись тех кто их защищает, тех людей, которые защищали Шеварднадзе, защищали Саакашвили и теперь защищают их. [Система] боится их, потому что это [суд над Темуром Джанашия] является сигналом для этих людей: если они будут преданно служить [чиновникам], завтра поймают их», — говорит Гиги Угулава.



«Это хорошо, что они не осмелились, но надо понимать их мотивацию», — добавил Угулава.



Напомним, Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств (т.н. дело о пиджаках).



По этому же делу на бывшего главу Службы государственной безопасности Теймураза Джанашия был наложен штраф в размере 300 тысяч лари.



Огласил решение судья Бадри Кочламазашвили.





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