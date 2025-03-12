

К «Акту о непризнании грузинского кошмара» присоединился еще один соавтор

12.03.2025 22:23





К «Акту о непризнании грузинского кошмара» присоединился еще один соавтор. Указанная информация размещена на веб-сайте Конгресса США.



А в частности, к законопроекту, представленному членом Республиканской партии Джо Уилсоном, присоединился еще один конгрессмен Том Соузи (Демократическая партия), в итоге количество соавторов возросло до 7. Помимо Соузи, соавторами являются: республиканцы - Майкл Тернер и Майкл Лоулер, демократы – Стив Коэн, Ллойд Догет, Эммануэл Кливер и Джимми Панета.



Напомним, что «Акт непризнания грузинского кошмара» запрещает правительству США признавать любое правительство Грузии, »которым руководит Бидзина Иванишвили либо его марионетки».





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