

Грузинское законодательство полностью приблизится к законодательству ЕС к концу 2028 года - глава Минэкономики

12.03.2025 22:28





Грузинское законодательство полностью приблизится к законодательству ЕС к концу 2028 года. Такое заявление сделал заместитель министра экономики Грузии Генадий Арвеладзе на совместном заседании комитетов по евроинтеграции, отраслевой экономике и экономической политике. В ходе заседания обсуждались исполнение Национального плана действий по соглашению DCFTA на 2024 год, план на 2025 год, а также рекомендации, предусмотренные «Отчётом по расширению».



Адаптация законодательства ЕС

Арвеладзе отметил, что выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, способствует процессу вступления Грузии в ЕС.



На данный момент гармонизация законодательства ЕС уже выполнена на 68%, а оставшиеся реформы будут завершены к 2028 году.



Рассматриваются изменения в следующих направлениях:

• Надзор за рынком

• Стандартизация и метрология

• Аккредитация

• Коммуникации

• Защита конкуренции

• Права потребителей

• Санитарные и фитосанитарные нормы

• Защита интеллектуальной собственности

• Таможенные процедуры

• Государственные закупки



По словам председателя комитета по евроинтеграции Левана Махашвили, реформы нацелены на улучшение качества жизни граждан.



»Необходимо объяснить обществу, почему важны те или иные технические регламенты. Каждый из них направлен на повышение безопасности и качества жизни:

• Охрана труда

• Защита здоровья

• Энергоэффективность

• Безопасность игрушек

• Безопасность пищевых продуктов

• Качество бытовых электроприборов

• Стандарты качества медицинского оборудования

• Контроль качества топлива», — отметил он.



Рост торговли с ЕС

По данным Генади Арвеладзе, в 2024 году товарооборот между Грузией и ЕС вырос на 13,9% и составил 22% от общего внешнеторгового оборота страны.



• Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 11%

• Рост продаж грузинского вина, ферросплавов, минеральной воды и других товаров

• Число грузинских компаний-экспортёров в ЕС с 2014 года выросло на 58%



Перспективы сотрудничества

• Развитие инструментов для повышения конкурентоспособности частного сектора

• Поддержка малого и среднего бизнеса в адаптации к новым требованиям ЕС

• Обеспечение лучшего доступа грузинских компаний к рынку ЕС

• Укрепление инфраструктуры качества и надзора за рынком





Председатель комитета по отраслевой экономике и экономической политике Шота Берекашвили подчеркнул, что парламент готов поддержать бизнес законодательно, чтобы рынок ЕС стал более доступным для грузинских компаний.



»Оборот с ЕС составляет около 5 миллиардов долларов, из которых 4,5 миллиарда приходится на импорт. Наша цель — усилить экспорт и сбалансировать торговый баланс с Евросоюзом», — заявил он.





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