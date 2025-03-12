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Британия ответила на высылку своего дипломата из России
12.03.2025 22:56
Великобритания отозвала аккредитацию у сотрудника российского посольства и члена его семьи в ответ на решение Москвы выслать британского дипломата по обвинению в шпионаже.
Об этом 12 марта объявило британское Министерство иностранных дел, сообщает "Европейская правда".
МИД Британии осудил "агрессивную и скоординированную кампанию преследования британских дипломатов" со стороны России, которая распространяла "злобные и абсолютно безосновательные обвинения относительно их работы".
"Очевидно, что российское государство активно пытается подтолкнуть посольство Великобритании в Москве к закрытию и не учитывает опасные эскалационные последствия этого", – добавили там.
Британское внешнеполитическое ведомство в среду вызвало посла России и объявило, что отзывает аккредитацию российского "дипломата" и его партнера.
"Это решение далось нам нелегко, но мы всегда четко давали понять России, что в случае эскалации мы примем ответные меры. Дно, на которое падает Россия, можно преодолеть только силой", – заявило ведомство.
Там предупредили, что дальнейшие действия Москвы в отношении британских дипломатов "будут рассматриваться как эскалация и встретят ответную реакцию".
Напомним, 10 марта Федеральная служба безопасности России заявила, что двум британским дипломатам приказали покинуть страну из-за "разведывательной деятельности".
Перед этим, в феврале, Соединенное Королевство выслало российского дипломата. Это произошло в ответ на высылку Москвой британского дипломата в ноябре 2024 года.
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