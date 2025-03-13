

Шалва Папуашвили резко отреагировал на заявление бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова

13.03.2025 10:24





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко отреагировал на заявление бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, который назвал ложью утверждения о давлении Киева на Тбилиси с целью открытия второго фронта.



«Я видел интервью с бывшим министром обороны Украины, который заявил, что они никоим образом не собирались втягивать грузин в войну. А что, разве я просил отправлять грузин на войну?



Что это значит? Министр обороны не знает, что отправка другой страной добровольцев на официальных самолетах напрямую подразумевает участие в войне? А теперь он не понимает, что значит участвовать в войне или нет? Или он все еще думает, что мы, грузины, глупые?!», — заявил Папуашвили.



В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, группа грузинских добровольцев объявила о намерении отправиться в Украину и воевать в рядах украинской армии. Однако власти Грузии отказались предоставить возможность украинскому самолету приземлиться в Тбилиси для их транспортировки. Они объяснили это тем, что такой шаг могли бы расценить как прямое вовлечение страны в войну.



Вскоре президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, назвав в числе причин, «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине.



Резников, возглавлявший украинское оборонное ведомство с 2021 года по сентябрь 2023 года, в интервью грузинской службе Радио Свобода опроверг утверждения властей Грузии о втором фронте в Грузии. Он указал, что Киев не мог бы получить никакой выгоды от включения страны в войну, поскольку «второй фронт на территории Грузии, в лучшем случае, продержался бы несколько дней».





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