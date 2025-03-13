

Джо Уилсон: Уже 105 дней замечательный грузинский народ выходит на улицы с требованием о свободных и честных выборах

13.03.2025 11:03





Уже 105 дней замечательный грузинский народ выходит на улицы с требованием о свободных и честных выборах, он отвергает мафиозную коронацию продажного режима Китайской коммунистической партии, - об этом в социальной сети пишет конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).



«Их твердая любовь и защита Грузии и ее будущего не пройдет зря», - пишет Уилсон.





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