

Мы победим на выборах во всех 64 муниципалитетах - Кобахидзе

13.03.2025 11:15





Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе анонсирует победу «с большим отрывом» на выборах в органы местного самоуправления. Об этом глава правительства, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности, заявил вчера в эфире программы «Имеди LIVE».



«Я могу вам сказать со всей уверенностью, что мы победим на выборах мэра и городского совета во всех 64 муниципалитетах с большим отрывом», — заявил Кобахидзе.



Кстати, значительная часть оппозиции уже заявила, что не намерена участвовать в предстоящих выборах, поскольку не признает их легитимности, в условиях нынешнего правительства и требует сначала провести новые парламентские выборы.



«Они уже делали что-то подобное однажды, когда заявили, что не пойдут в парламент, но в конце концов они вошли, я вспоминаю события четырехлетней давности. Здесь они также заявляют, что не будут участвовать в выборах в местные органы власти… Вероятно, оппозиции все равно будет трудно участвовать в местных выборах, поскольку они так долго утверждали, что правительство, премьер-министр, президент нелегитимны и т. д. И теперь они должны участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые назначат президент Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе», - заявил премьер.



Сейчас «оппозиция находится в тяжелом положении», продолжил Кобахидзе и привел в пример проходящие в стране ежедневные протесты с требованием проведения новых выборов:



«Они каждый день проводят акции из 300 человек, у них есть ритуал перекрывать улицу на час, а потом возвращаться домой. Они приходят сами, пополняют государственный бюджет десятками тысяч лари каждый день, и за это мы можем их поблагодарить. Что касается партий, то они совершенно потеряны. Мы видим, какова ситуация. У них очень сложные отношения внутри партий, не говоря уже о межпартийных отношениях».



Выборы в органы местного самоуправления должны пройти в Грузии в октябре 2025 года.





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