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Пройдут переговоры о безвизовом сообщении между Грузией и Восточным Тимором для владельцев диппаспортов
13.03.2025 12:27
Для владельцев дипломатических паспортов может начаться безвизовый режим между Грузией и Восточным Тимором (Republica Democratica de Timor-Leste). Соответствующий указ уже опубликован.
Как указано в документе, между правительствами двух стран пройдут переговоры о безвизовом режиме поездок между ними.
В частности, согласно документу, владельцы дипломатических, официальных или служебных паспортов будут освобождены от получения визы и смогут путешествовать без визы.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Аппарата правительства 11 марта.
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