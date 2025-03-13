

Пройдут переговоры о безвизовом сообщении между Грузией и Восточным Тимором для владельцев диппаспортов

13.03.2025 12:27





Для владельцев дипломатических паспортов может начаться безвизовый режим между Грузией и Восточным Тимором (Republica Democratica de Timor-Leste). Соответствующий указ уже опубликован.



Как указано в документе, между правительствами двух стран пройдут переговоры о безвизовом режиме поездок между ними.



В частности, согласно документу, владельцы дипломатических, официальных или служебных паспортов будут освобождены от получения визы и смогут путешествовать без визы.



Соответствующее постановление опубликовано на сайте Аппарата правительства 11 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





