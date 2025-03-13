

В России задержали вернувшегося из Грузии бизнесмена

13.03.2025 13:01





В России задержан генеральный директор обанкротившейся строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич. Его обвиняют в хищении денежных средств при заключении государственных контрактов.



По версии следствия, Тушкевич скрывался в Грузии, затем вернулся в Россию, где был задержан и помещён в СИЗО. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.



«Игорь Тушкевич прилетел из Грузии в Россию в начале февраля. В московском аэропорту он заявил о своём нахождении в розыске и был задержан компетентными органами. В настоящее время он содержится в одном из столичных СИЗО», — отмечается в документах.



По словам самого Тушкевича, в Грузии он находился на лечении и о возбуждённом против него уголовном деле ничего не знал. Как сообщил адвокат бизнесмена, его подзащитный сотрудничает со следствием и даёт показания.



Кроме того, по этому делу был задержан и находится в СИЗО сын бизнесмена Игорь Тушкевич; заочно арестован и объявлен в розыск председатель совета директоров «Бамстройпути» Антон Абдурахманов. «Всем фигурантам вменяется совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – передает ТАСС.



«Бамстройпуть» являлся субподрядчиком Военно-строительной компании (ВСК), подчиненной Минобороны России. Компания была создана в 1971 году.





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