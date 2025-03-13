

Вашадзе: У партии Гахария комплекс в отношении ЕНД - оппозиции требуется большое единство

13.03.2025 14:20





"Грузинская мечта" имеет стратегию каждый день говорить что-то несусветное, так как они, как наркотики, подсадили на это свою аудиторию, - у них серьезные проблемы изнутри, так как все задаются вопросом: если идут санкции, кто поможет мне, чтобы эти санкции были сняты? Именно поэтому они столько говорят о том, чтобы не разрушить свое прочное единство, - указанное заявление в эфире телепрограммы "Дневной ньюсрум" телеканала "Палитраньюс" сделал лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.



"Раньше была партия войны, сейчас - "дип стейт" – этим людям больше не о чем говорить. Они не могут говорить с людьми о реальных проблемах. "Грузинская мечта" имеет стратегию каждый день говорить что-то несусветное, так как они, как наркотики, подсадили на это свою аудиторию. Если они хотя бы на день прекратят эту ложь, народ начинает просыпаться. Частью всего этого являются уголовные дела, возбужденные прокуратурой, законы, которые они инициируют, следственная комиссия, это невоспитанность в отношении западных политиков", - заявил Вашадзе.



По его словам, против пропаганды "Грузинской мечты" оппозиции необходима "стройная, общая кампания".



Вместе с тем, Вашадзе говорил о значении единства оппозиции и заявил, что является сторонником "большого единства".



"Я – сторонник большого единства. Единства, как во время протеста и процесса, системного единства, так и с избирательной точки зрения, в том числе единого списка. Люди хотят видеть нас вместе, видеть, что мы день и ночь работаем вместе. Там где мы вместе, мы добиваемся серьезных успехов, это и международная арена. Выборы не признаны, требуют новых выборов; Страсбургская резолюция перевела международную политику на новый этап – это было достигнуто большим единством", - заявил он.



Что касается того, что партия Гахария выступает против объединения оппозиции, Вашадзе заявил, что у них комплекс в отношении "Национального движения", и этот комплекс мешает большому единству оппозиции".





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