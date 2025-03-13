

«Дело сфабриковано» — Мзия Амаглобели выступила в суде

13.03.2025 15:07





В Батумском городском суде продолжается рассмотрение по делу основательницы онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели.



Дело об административном правонарушении рассматривается с участием Мзии Амаглобели в формате он-лайн подключения.



В своем выступлении в суде Амаглобели заявила, что ничего противозаконного она не совершала, а

показания сотрудников полиции, заявленных в качестве свидетелей, являются ложью.



Как указала Амаглобели, единственной правда в их показаниях это то, что она действительно наклеила стикер на ограду здания Аджарского управления полиции МВД.



«Дело, которое вы рассматриваете, и то, что я только что услышала, сфабриковано. В деле есть ложные показания и протокол сфабрикован. В этом деле реально только то, что я действительно наклеила стикер, абсолютно сознательно.



После было сказано, что я прекратила незаконные действия. Это ложь, потому что я не совершала никаких противоправных действий и обращений тоже не делала. Они также говорили о том, что я оскорбляла сотрудников полиции, что также является ложью.



Они просто не смогут найти ни одного кадра или человека, доказывающих это, за исключением их собственных показаний», — заявила она.



Как отметила Амаглобели, ей около 50-ти лет, и не известно ни одного случая, когда она прибегала к публичным словесным оскорблениям.



Дело рассматривает судья Салих Шаинидзе. На сегодняшнем заседании он должен решить, будет ли допрошен по делу начальник полиции Батуми Иракли Дгебуадзе и начальник полиции Аджарии Григол Беселия. Их допрос был запрошен адвокатами Мзии Амаглобели на предыдущем слушании.



Журналист и медиаменеджер Мзия Амаглобели является основателем и директором изданий «Batumelebi» и «Netgazeti». Она находится под незаконным арестом. В знак протеста Мзия Амаглобели объявила голодовку, которая длилась 38 дней.



Амаглобели была задержана в ночь с 11-го на 12-е января 2025 года. Причиной задержания стал протестный стикер, который она наклеила на стену. Однако протокол задержания Мзии Амаглобели содержит ложные сведения: в протоколе задержания указано, что Мзия Амаглобели была арестована не за то, что наклеила стикер, а за словесное оскорбление сотрудников полиции, якобы она говорила полицейским, что они «собаки, свиньи».



Сотрудник полиции не имеет права задерживать гражданина за расклеивание стикера.



Протокол об аресте Мзии Амаглобели, содержащий ложные сведения, подписал заместитель Ираклия Дгебуадзе Гоча Ванадзе.



В действительности Мзию Амаглобели арестовал не Гоча Ванадзе, а глава полиции Аджарии Григол Беселия, что также видно на видеозаписи.



Существуют видеозаписи, которые доказывают, что в официальных документах содержатся ложные сведения. В частности, во время задержания Мзии Амаглобели на видеозаписи слышен голос начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, который говорит, что она задержана по статье 150 Кодекса об административных правонарушениях за наклеивание стикера. Согласно протоколу ареста, Мзия Амаглобели была задержана за оскорбление сотрудников полиции, по статье 173.



Сегодня интересы Мзии Амаглобели в суде представляют адвокаты Нона Курдованидзе (GYLA), Тамар Цулукидзе, а также адвокат Георгий Химшиашвили.







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