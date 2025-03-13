

Папуашвили уверен, что оппозиция примет участие в выборах в местное органы самоуправления

13.03.2025 16:53





Было бы лучше, чтобы экстремистские партии не выходили на эти выборы – это предоставит грузинской демократии возможность для того, чтобы было осуществлена полная демократическая перезагрузка, и любые экстремистские группировки ушли из грузинской политики,- указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его мнению, оппозиция, несмотря на свои заявления, все же примет участие в выборах в органы местного самоуправления.



«Наступит октябрь, и они так примут участие в выборах, и солнце будет высоко, и это случится. Было бы лучше, чтобы экстремистские партии не выходили на эти выборы. Это предоставит грузинской демократии возможность для того, чтобы было осуществлена полная демократическая перезагрузка, и любые экстремистские группировки ушли из грузинской политики. Первый хороший шаг они предприняли, когда отказались от своих депутатских мандатов, и мы это, конечно, удовлетворили. Этим грузинский парламент по большей части освободился от радикальных и экстремистских групп, которые управляются извне. Осталась маргинальная группа Гахария, надеюсь, и они уйдут из парламента. Если и другие не примут участия, это будет хорошо, так как нашему политическому ландшафту нужна перезагрузка от экстремистских, радикальных и изменяющих национальным интересам групп»,- заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





