

Помощник Путина: Москва не хочет временного перемирия с Украиной

13.03.2025 16:59





Москва не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании, приводятся в четверг слова помощника президента России Юрия Ушакова. Он дал комментарии государственному телеканалу «Россия-1».



«Мы считаем, что наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны», – сказал Ушаков, назвав никому не нужными шаги, которые, по его словам, «имитируют мирные действия».



Заявление прозвучало спустя два дня после переговоров в Саудовской Аравии делегаций США и Украины по мирному урегулированию. По итогам встречи в Джидде сообщалось, что Киев дал согласие на американское предложение объявить режим прекращения огня на 30 дней. Стороны отмечали, что теперь ждут ответа России на это предложение.



В интервью «России-1» Юрий Ушаков также сказал, что Москва рассчитывает на понимание Вашингтоном российской позиции по украинскому урегулированию, и что при проработке вопроса о прекращении огня это будет учитываться. Так Ушаков прокомментировал публикации СМИ о том, что Москва передала Вашингтону свои условия для договора по перемирию.



Агентство Reuters ранее в четверг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники передало, что Россия уже представила Соединённым Штатам список своих требований по соглашению о прекращении войны. Источники агентства описали условия Кремля как похожие на те, что ранее российские власти уже выдвигали Украине, США и НАТО. Эти пункты включали отказ Киева от членства в НАТО, отказ от размещения иностранных войск в Украине и признание российскими оккупированных украинских территорий.



В четверг помощник Путина Ушаков не стал комментировать сообщения о приезде 13 марта в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. «Мы условились, что такого рода контакты будут носить закрытый характер», – сказал Ушаков. Одновременно он сказал, что США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Уиткофф.





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