

Вольский: Оппозиция – это группа заговорщиков против страны

13.03.2025 17:41





[Оппозиция] это группа заговорщиков против страны - что они говорят друг о друге, не имеет значения, если станет необходимым, им напишут хартию, и они объединятся вокруг нее - "враги страны" – иначе их не назвать, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, он не видит перспективы объединения оппозиции.



"Такое искусственное объединение, которое им продиктовано сверху или сбоку, не может состояться, так как Саломе Зурабишвили – не тот человек, который пользуется симпатией с одной или другой стороны. Ее назвали очень плохими словами, обругали, ругают и сегодня. Она втемяшила себе, что зонт у нее в руках, с картой Евросоюза в руках оно соберет вокруг себя всех и выступит против легитимно избранной власти. Она хочет бегать с этим флагом в руках по улицам, а они [оппозиционеры] сами хотят этот флаг. [Оппозиция] это группа заговорщиков против страны - что они говорят друг о друге, не имеет значения, если станет необходимым, им напишут хартию, и они объединятся вокруг нее. Если кому-то понадобится - "дип стейт", "Партии глобальной войны" или любому политическому субъекту, который в определенных целях объединится против Грузии, разумеется, они используют этих людей и марионеток. Это "враги страны" – иначе их не назвать", - заявил Вольский.





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