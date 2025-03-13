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Национальная ассамблея Франции осуждает вмешательство России в грузинские выборы


13.03.2025   19:04


Национальная ассамблея Франции осуждает вмешательство России в грузинские выборы, - об этом говорится в резолюции Нижней палаты французского парламента – Национальной ассамблеи.

»[Национальная ассамблея] осуждает вмешательство России в демократические процессы Евросоюза и его соседей, а конкретно в выборы в Молдове, Грузии и Румынии», - говорится в одном из пунктов резолюции, принятой 12 марта с целью усиления поддержки Украины.


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