

Национальная ассамблея Франции осуждает вмешательство России в грузинские выборы

13.03.2025 19:04





Национальная ассамблея Франции осуждает вмешательство России в грузинские выборы, - об этом говорится в резолюции Нижней палаты французского парламента – Национальной ассамблеи.



»[Национальная ассамблея] осуждает вмешательство России в демократические процессы Евросоюза и его соседей, а конкретно в выборы в Молдове, Грузии и Румынии», - говорится в одном из пунктов резолюции, принятой 12 марта с целью усиления поддержки Украины.





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