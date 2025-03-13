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Армения и Азербайджан согласовали текст мирного договора


13.03.2025   20:30


Армения и Азербайджан согласовали текст мирного договора, сообщает Министерство иностранных дел Армении.

В частности, в заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что они уведомили Баку о согласии Еревана по «предложениям Азербайджана относительно двух неурегулированных статей проекта договора».

«Соответственно, мирный договор готов к подписанию. Республика Армения готова начать консультации с Республикой Азербайджан по поводу времени и места подписания договора», — говорится в заявлении.

Говоря о сроках подписания соглашения, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал:

«Мы уже отметили, что текст готов к подписанию, мы готовы начать обсуждения по датам и месту подписания. МИД Азербайджана выступил с заявлением о том, что они готовы начать обсуждения в двустороннем формате. У них есть свои идеи, у нас свои, я предполагаю, что в ходе этих обсуждений мы постараемся сблизить эти идеи».

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам:

«На следующем этапе ожидания Баку таковы – Армения должна внести поправки в свою Конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — цитирует министра издание report.az.


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