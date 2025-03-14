

Трамп сменил главного переговорщика по Украине из-за претензий Кремля - NBC News

14.03.2025 00:40





Специального представителя президента США по Украине Кита Келлогга отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны после того, как Москва выразила нежелание видеть его среди участников. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя американской администрации и высокопоставленного российского чиновника. По данным источников, Владимир Путин счел Келлогга слишком «проукраински настроенным», из-за чего Москва подняла вопрос о его исключении из переговорного процесса.



«Келлог — бывший американский генерал, он слишком близок к Украине. Это не тот человек, которого мы готовы видеть за столом переговоров», — заявил российский чиновник. Представитель администрации Трампа подтвердил, что Москва выразила протест против участия Келлогга. Однако он не смог уточнить, когда именно Белому дому сообщили об этом требовании.



Отставной генерал-лейтенант Кит Келлогг отсутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии: одном с участием российских представителей и другом — с украинскими делегатами. Официально переговорный процесс до сих пор остается в его компетенции.



Запрос NBC News в офис Келлогга о причинах его отсутствия, а также о том, действительно ли Россия настояла на его исключении, остался без ответа.



Между тем, представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт отметил, что Трамп задействует «широкий круг высокопоставленных чиновников» для содействия мирному урегулированию в Украине. Он также подчеркнул, что Кит Келлогг остается «ценным членом команды», особенно в вопросах координации с европейскими союзниками.





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