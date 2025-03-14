

Суд признал неконституционным тюремное наказание за хранение одной дозы ЛСД

14.03.2025 10:20





Конституционный суд (КС) Грузии признал неконституционным положение Уголовного кодекса, предусматривающее тюремное наказание за приобретение и хранение одной дозы наркотика ЛСД. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте судебного органа.





Речь идет о положении части 3 статьи 260 УК, действовавшем до 10 марта 2021 года. Согласно ему, лишение свободы грозило за хранение до 0,000172 грамма ЛСД.



Иск в КС подали девять граждан Грузии в марте 2016 года, обжаловав нормы законодательства, по которым они были осуждены и приговорены к тюремному заключению. Рассмотрение дела продолжалось девять лет, а окончательное решение суд вынес 6 марта 2025 года.



При этом суд отказался признать неконституционными аналогичные положения законодательства в отношении других наркотических средств, среди которых морфин (0,4 г), метадон (0,3483 г), героин (0,2640 г), дезоморфин (0,0047 г), бупренорфин (0,0149 г) и синтетический каннабиноид AB-CHMINACA (3,48 г).



В ходе разбирательства приглашенные эксперты заявили, что данные объемы превышают дозу, необходимую для одноразового употребления, а сами вещества относятся к числу сильнодействующих опиоидов, оказывающих подавляющее воздействие на центральную нервную систему.





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