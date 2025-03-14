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Трамп допускает возможность аннексии Гренландии
14.03.2025 10:47
Президент США Дональд Трамп считает, что произойдет аннексия Гренландии.
Трамп сделал это заявление в Овальном кабинете во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в ответ на вопрос о возможной аннексии Гренландии.
«Я думаю, это произойдет. Знаешь, Марк, это необходимо для международной безопасности, и не только для безопасности», — сказал Трамп.
Напомним, президент США неоднократно делал заявления относительно Гренландии, включая недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «так или иначе США получат Гренландию». В ответ, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия принадлежит гренландцам.
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