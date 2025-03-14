

Французский парламент принял резолюцию, в которой упомянута и Грузия

14.03.2025 12:21





Вчера, 12 марта, Национальное собрание Франции (парламент) приняло резолюцию об усилении поддержки Украины, в одном из пунктов документа осуждается вмешательство России в выборы в Грузии.



«Осуждаем вмешательство России в демократические процессы в Европейском союзе и его соседях, в частности в выборы в Молдове, Грузии и Румынии», — говорится в резолюции.



Резолюция также призывает к изъятию замороженных российских активов, против чего выступает правительство. Обсуждение этой части резолюции, а также вопросы поддержки строительства европейской обороны и вступления Украины в Европейский Союз, вызвали жаркие дискуссии в Нацсобрании Франции.



В итоге резолюцию поддержали 288 депутатов, против проголосовали 54. Среди сторонников были члены партии Эммануэля Макрона, депутаты от Социалистической и Парти Зеленых, а также представители правых партий Les Républicains и Horizons. Против проголосовали члены радикальной левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) и некоторые депутаты-коммунисты. Что касается крайне правой партии Марин Ле Пен (Национальное объединение), то ее депутаты воздержались от голосования.



Окончательный текст призывает Европейский Союз и его государства-члены использовать замороженные российские активы для укрепления сопротивления Украины, финансирования ее армии, а также для восстановления страны.



Резолюция призывает Европейский Союз, НАТО и «другие союзные страны» «продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины».



Депутаты Европарламента также внесли поправки в текст, призвав ЕС «создать независимую европейскую систему обороны».



Спорным вопросом при обсуждении резолюции стал призыв к странам ЕС прекратить импорт российского газа.



Еще одним спорным вопросом стало присутствие французских солдат в Украине в случае заключения мирного соглашения. Окончательный текст с поправками «поощряет французское правительство и его европейских партнеров изучить возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине».







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