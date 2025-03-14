

Франция надеется, что Баку и Ереван подпишут мирное соглашение «как можно скорее»

14.03.2025 12:56





Азербайджан и Франция приветствуют успешное завершение переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил МИД Франции.



«Франция приветствует объявление об успешном завершении переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Франция надеется, что соглашение будет подписано как можно скорее.



Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе уважения территориальной целостности и суверенитета обеих стран позволит Южному Кавказу стать зоной мира, интеграции и сотрудничества с открытыми границами и на благо народов региона», — говорится в заявлении.



Президент Франции Эммануэль Макрон также приветствовал успешное завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном.



«Приветствую объявление о завершении переговоров между Арменией и Азербайджаном. Теперь ничто не мешает подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, который должен открыть путь к устойчивому миру на Южном Кавказе», – отметил он.



13 марта Армения и Азербайджан объявили о достижении окончательного соглашения по тексту проекта мирного договора. МИД Армении заявил, что готов начать переговоры с Баку относительно сроков и места подписания соглашения.







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