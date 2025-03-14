

Приговор Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы суд огласит 17 марта

14.03.2025 14:31





Приговор по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили суд объявит 17 марта, в 11:00.



Судья Михаил Джинджолия удалился на совещание для вынесения приговора.



На процессе по уголовному делу против него Саакашвили не присутствовал даже дистанционно из клиники «Вивамед» . Именно он должен был воспользоваться последним словом на сегодняшнем заседании.



Судья зачитал представленный протокол, в котором отмечалось, что Саакашвили отказался явиться на процесс.



В ходе заседания прокурор Леван Вепхвадзе представил судье в виде справки приговор, вынесенный несколько дней назад по уголовному делу в отношении Михаила Саакашвили и Теймураза Джанашия.



Напомним, что Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье 344-ой Уголовного кодекса Грузии – незаконное пересечение государственной границы. Следствие по факту было начато 1 октября 2021 года.





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