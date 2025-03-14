

Суд вынесет вердикт по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили 17 марта

14.03.2025 14:40





Тбилисский городской суд 17 мая огласит вердикт по делу о незаконном пересечении границы третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



Заключительное заседание состоялось сегодня. По словам адвокатов, экс-президент хотел лично присутствовать в суде, чтобы выступить с последним словом, однако ему отказали в конвое из клиники «Вивамед». Участвовать дистанционно он отказался.



Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины в начале октября 2021 года, за день до местных выборов. На тот момент он уже был заочно осужден на родине по двум уголовным делам. Его задержали в Тбилиси 1 октября, а вскоре против него возбудили новое дело по статье 344 УК Грузии (незаконное пересечение государственной границы). По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Приговор по этому делу станет уже четвертым для Саакашвили за 13 лет правления «Грузинской мечты»:



14 мая 2024 года политику дали 9 лет тюрьмы по делу о растрате бюджетных средств (так называемое «дело о пиджаках»).

2018 год – 6 лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при помиловании полицейских, осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани в 2006 году после ссоры в баре.

2018 год – 3 года тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

В производстве остается еще одно дело – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года. В этом случае Саакашвили обвиняют по ч. 3 статьи 333 УК Грузии (превышение должностных полномочий с применением насилия), за что предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.



Саакашвили считает все обвинения против него политически мотивированными.



Политик уже провел в заключении 3,5 года. Согласно принципу поглощения наказаний, он должен будет отбывать срок минимум до 2030 года.

Но «Грузинская мечта» неоднократно заявляла о намерении судить третьего президента еще и за войну 2008 года. Первым шагом в этом направлении стало недавнее создание парламентской комиссии для расследования деятельности «Единого национального движения» в годы правления Саакашвили. Параллельно в Уголовный кодекс планируют вернуть статью о госизмене.





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