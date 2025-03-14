

Зурабишвили приветствует согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

14.03.2025 14:41





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.



«Приветствую объявление о завершении переговоров между Арменией и Азербайджаном. Соглашение по проекту мирного договора знаменует собой важный шаг на пути к прочной стабильности в кавказском регионе. Это историческое достижение открывает новые возможности для мира и сотрудничества», — написала Зурабишвили в соцсети Х.



Баку и Ереван 13 марта объявили о завершении работы над текстом мирного соглашения, которое должно положить конец почти четырем десятилетиям конфликта между двумя странами Южного Кавказа.



Сроки подписания соглашения пока не определены. Азербайджан заявил, что предварительным условием является внесение изменений в конституцию Армении, которая, как считают в Баку, подразумевает претензии на его территории.





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