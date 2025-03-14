

Центральный офис партии «Национальное движение» продан

14.03.2025 14:44





Продан центральный офис партии «Национальное движение» в Тбилиси, сообщает телекомпания Pirveli. В реестр внесено заявление о перерегистрации имущества. Согласно документам, офис «Национального движения» приобретает ООО «ЭВ Дистрибьюшн».



Директором этой компании является один из лидеров «Национального движения» Давид Киркитадзе.



По данным реестра, основанием для перерегистрации 4000 квадратных метров земельных участков и строений, расположенных на Кахетинском шоссе, является регистрация права собственности на основании сделки.





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