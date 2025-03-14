Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Центральный офис партии «Национальное движение» продан


14.03.2025   14:44


Продан центральный офис партии «Национальное движение» в Тбилиси, сообщает телекомпания Pirveli. В реестр внесено заявление о перерегистрации имущества. Согласно документам, офис «Национального движения» приобретает ООО «ЭВ Дистрибьюшн».

Директором этой компании является один из лидеров «Национального движения» Давид Киркитадзе.

По данным реестра, основанием для перерегистрации 4000 квадратных метров земельных участков и строений, расположенных на Кахетинском шоссе, является регистрация права собственности на основании сделки.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна