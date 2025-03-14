|
|
|
Циклаури: Власть создает дополнительные рычаги для ужесточения карательных мер
14.03.2025 14:50
Несколько лет назад внесли законопроект, согласно которому по всей Грузии должны были быть разбиты плантации конопли - теперь те же люди говорят, что законодательство должно стать самым строгим, поэтому я считаю, что этим сборником законопроектов власть создает дополнительные рычаги для ужесточения карательных мер, — об этом в программе «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Нугзар Циклаури.
По его словам, анонсированные «Грузинской мечтой» изменения в направлении наркополитики являются «политическим лицемерием».
«Мы должны прямо сказать, что это политическое лицемерие. Власть, наверное, думает, что у нас память «Силкнета» и мы не помним, какими были их шаги в отношении наркополитики. Те же люди, коллективные Кобахидзе и Иванишвили, убеждали, какую пользу принесет наличие плантаций конопли в Грузии, думаю, собирались вырубить все остальные культуры, чтобы посадить плантации «плана». Теперь те же самые люди говорят о том, что закон должен стать самым строгим. Поэтому, исходя из того, что этот пакет законопроектов, особенно в условиях, когда нет речи о полноценной реабилитации, и то, что анонсировано, является лишь карательными мероприятиями, я считаю, что власть создает дополнительные рычаги для нового ужесточения карательных мер в отношении людей с иными взглядами, протестующих.
Законодательство достаточно строгое для того, чтобы задерживать лиц, распространяющих наркотики. Но что мы видим?! - Палка всегда ломается на потребителях, а не на т.н. барыгах, которые продают эти наркотики и смерть. Мы знаем, что такие места существуют, и власть не реагирует, чтобы в стране не было подобных центров смерти. Поэтому я глубоко убежден, всего 5 лет назад их позицией было создать плантации конопли по всей Грузии, эти шаги без системного видения реабилитации, направлены исключительно на получение новых карательных рычагов в отношении непокорного им, не согласного с их предложениями общества», - заявил Циклаури.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна