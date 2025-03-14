

Циклаури: Власть создает дополнительные рычаги для ужесточения карательных мер

14.03.2025 14:50





Несколько лет назад внесли законопроект, согласно которому по всей Грузии должны были быть разбиты плантации конопли - теперь те же люди говорят, что законодательство должно стать самым строгим, поэтому я считаю, что этим сборником законопроектов власть создает дополнительные рычаги для ужесточения карательных мер, — об этом в программе «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Нугзар Циклаури.



По его словам, анонсированные «Грузинской мечтой» изменения в направлении наркополитики являются «политическим лицемерием».



«Мы должны прямо сказать, что это политическое лицемерие. Власть, наверное, думает, что у нас память «Силкнета» и мы не помним, какими были их шаги в отношении наркополитики. Те же люди, коллективные Кобахидзе и Иванишвили, убеждали, какую пользу принесет наличие плантаций конопли в Грузии, думаю, собирались вырубить все остальные культуры, чтобы посадить плантации «плана». Теперь те же самые люди говорят о том, что закон должен стать самым строгим. Поэтому, исходя из того, что этот пакет законопроектов, особенно в условиях, когда нет речи о полноценной реабилитации, и то, что анонсировано, является лишь карательными мероприятиями, я считаю, что власть создает дополнительные рычаги для нового ужесточения карательных мер в отношении людей с иными взглядами, протестующих.



Законодательство достаточно строгое для того, чтобы задерживать лиц, распространяющих наркотики. Но что мы видим?! - Палка всегда ломается на потребителях, а не на т.н. барыгах, которые продают эти наркотики и смерть. Мы знаем, что такие места существуют, и власть не реагирует, чтобы в стране не было подобных центров смерти. Поэтому я глубоко убежден, всего 5 лет назад их позицией было создать плантации конопли по всей Грузии, эти шаги без системного видения реабилитации, направлены исключительно на получение новых карательных рычагов в отношении непокорного им, не согласного с их предложениями общества», - заявил Циклаури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





