

Вольский: Закон должен быть особенно строгим в отношении людей, торгующих наркотиками

14.03.2025 14:51





Мы видели факты диверсии с оружием и наркотиками в 90-е годы и видели, во что эти диверсии превратили целое поколение Грузии, — мы должны защитить наше будущее поколение от этих опасностей, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, закон должен быть особенно строгим в отношении людей, торгующих наркотиками.



«Ужесточение закона, связанного с вопросом наркополитики — один из шагов, связанных с темой национальной безопасности. Реально сложилась опасность, что ввоз и распространение наркотических средств приобретут такой характер, который напрямую ударит по способности будущего поколения быть конкурентоспособным на рынке труда, быть защищенным от определенных вызовов, даже, по моему мнению, от возможности диверсии наркотиками и, возможно, оружием. Мы видели факты диверсии с оружием и наркотиками в 90-е годы и видели, во что эти диверсии превратили целое поколение Грузии, большая часть которого стала жертвой войны. Но после этой войны они не смогли улучшить свое состояние, и их здоровье до сих пор подорвано. Мы должны защитить наше будущее поколение от этой угрозы, и быть особенно строгими к тем, кто привозит и продает наркотики для личной наживы, и не только для личной наживы но, возможно, и ради каких-то целей, связанных с ослаблением безопасности и стабильности Грузии», — сказал Вольский.



Для справки, законодательный пакет «Грузинской мечты», ужесточающий ответственность за действия, связанные с наркотиками, будет обсуждаться сегодня, 14 марта, парламентским комитетом по правам человека. Поправки в этом направлении вносятся в восемь различных законов — в том числе в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «Об организованной преступности и рэкете» и другие.





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