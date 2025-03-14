

В деле над Мзией Амаглобели суд счел подтвержденными два факта

14.03.2025 15:47





13 марта судья Салих Шаинидзе рассмотрел в Батумском городском суде административное дело Мзии Амаглобели.



Дело касается задержания в ночь на 11 января основательницы «Batumelebi» и «Netgazeti», журналистки и медиаменеджера Мзии Амаглобели за расклейку стикера.



Мзия Амаглобели была арестована 11 января начальником полиции Аджарии Григолом Беселией за расклейку стикера на внешней стене одного из строений Аджарского управления полиции МВД, видеозапись это действия была предоставлена суду. На той же видеозаписи слышно, как начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе объясняет, что Мзия Амаглобели была задержана по статье 150, однако МВД сфабриковало протокол о задержании Мзии Амаглобели и зафиксировало в сфабрикованном протоколе, что Мзия Амаглобели была задержана по статье 173 Административного кодекса за словесное оскорбление сотрудников полиции, в протоколе также указано, что задержание Амаглобели произвел не Беселия, а заместитель начальника полиции Батуми Гоча Ванадзе.



Защита ходатайствовала о допросе Григола Беселия и Ираклия Дгебуадзе, однако судья Салих Шаинидзе не удовлетворил это ходатайство. При этом он заявил, что суд считает подтвержденными фактические обстоятельства, зафиксированные на кадрах ареста Мзии Амаглобели.



«Сегодня на судебном заседании мы рассмотрели видеодоказательства, и я фиксирую в протоколе судебного заседания, что по результатам демонстрации видеодоказательств суд счел их подтверждающими — первый случай [касается] наклейки стикера. Был ли это [задержавшим Амаглобели] Беселия или Дгебуадзе, по-моему, это Беселия взял Мзию за руку и она не оказала сопротивления, пошла за ним во двор полиции. В здании также есть [была произведена] вторая запись, где Ираклий Дгебуадзе говорит — «Мы ее задержали по статье 150». Эти два факта суд считает подтвержденными.



Исходя из этого, суд отказывается их [Беселия и Дгебуадзе], допрашивать.



Суд считает видеозапись подтверждающей. Они подтвердят ее, или будут отрицать, то это уже другой вопрос. Я считаю ее подтверждающей», — заявил судья Салих Шаинидзе в ходе судебного разбирательства.



Мзия Амаглобели участвовала в судебном заседании дистанционно. Она заявила, что дело о ее об административном задержании было сфабрикованно.



Судья Салих Шаинидзе огласит решение по этому делу 18 марта.



Судебное заседание по уголовному делу Мзии Амаглобели назначено на 18 марта.





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