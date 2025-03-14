

Совет по профразвитию приостановил действия сертфикатов шестерым врачам

14.03.2025 15:54





За последние 4 года Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности рассмотрело факт смерти 11 рожениц и на различные сроки приостановило действие государственных сертификатов 6 врачам



За последние 4 года Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности рассмотрело факты смерти 11 рожениц и приостановило на различные сроки действие государственных сертификатов 6 врачам. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической в ответ на запрос публичной информации.



«В 2021–2024 годах Совет по профессиональному развитию в связи с фактом смерти рожениц обсудил 11 вопросов. Решением Совета на различные сроки приостановлено действие государственного сертификата 6 врачам, аннулирован государственный сертификат 1 врача по специальности «акушерство и гинекология», вынесено письменное предупреждение 1 врачу», — говорится в информации.



Что касается фактов незаконной врачебной деятельности, то в 2021-2024 годах в результате проверок медицинских организаций агентством регулирования из-за выявления фактов незаконной врачебной деятельности составлено 123 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма штрафа составила 127 000 лари.





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