

ЕС продлевает санкции против 2400 физических лиц и организаций РФ

14.03.2025 16:48





Евросоюз усиливает давление на Россию. Мы продлеваем санкции в отношении почти 2400 физических лиц и организаций из-за продолжающейся агрессии России против Украины, — написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.



По ее словам, санкции включают запрет на поездки, заморозку активов, а также запрет на финансирование и ресурсы.



«Наши обязательства поддерживать Украину непоколебимы», — написала председатель Еврокомиссии.



Напомним, сегодня стало известно, что послы стран ЕС договорились продлить санкции против России еще на 6 месяцев, до 15 сентября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





