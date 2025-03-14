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ЕС продлевает санкции против 2400 физических лиц и организаций РФ
14.03.2025 16:48
Евросоюз усиливает давление на Россию. Мы продлеваем санкции в отношении почти 2400 физических лиц и организаций из-за продолжающейся агрессии России против Украины, — написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
По ее словам, санкции включают запрет на поездки, заморозку активов, а также запрет на финансирование и ресурсы.
«Наши обязательства поддерживать Украину непоколебимы», — написала председатель Еврокомиссии.
Напомним, сегодня стало известно, что послы стран ЕС договорились продлить санкции против России еще на 6 месяцев, до 15 сентября.
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