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Матикашвили: Государство будет беспощадно к торговцам наркотиками


14.03.2025   17:26


Государство будет беспощадно к торговцам наркотиками! Те, кто выступает против такого ужесточения, фактически, против лучшего будущего для нашего будущего поколения, - заявил журналистам председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Давид Матикашвили.

По его словам, без ужесточения законодательства «бороться с этим пагубным недугом очень сложно».

«Наркотики и наркомания — это вызов, в отношении которого государство должно быть адекватным. Все изменения, которые были инициированы и которые мы увидим в парламенте Грузии в отношении наркополитики, имеют одну цель — защитить наше общество, наше будущее поколение от пагубного и смертоносного воздействия, которое обычно вызывает наркомания. Все ограничения и ужесточения, предусмотренные новыми инициативами, служат именно этой цели. Как вы знаете, государство должно быть релевантно в отношении вызовов, в соответствии с тем, перед какой проблемой общество в конкретной обстановке, в конкретное время. Соответственно, те люди, которые выступают против ужесточения, фактически против лучшего будущего для нашего будущего поколения», - заявил Матикашвили.


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