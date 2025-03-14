

Из стран ЕС в Грузию по редамиссии возвращены 4173 человек

14.03.2025 17:29





За один год в рамках реадмиссии согласие на возвращение из стран ЕС в Грузию выдано 4173 лицам.



Конкретнее, по статистическим данным Министерства ВД, в прошлом 2024 году в общей сложности было рассмотрено 4196 заявлений о реадмиссии, из которых только по 23 был дан отказ.



Примечательно, что больше всего решений о возвращении в Грузию - 2537 граждан было принято в Германии. Далее следует Франция (700); Греция (200); Швейцария (148); Италия (91); Польша (90); Ирландия (66); Испания (58); Бельгия (48); Великобритания (42); Австрия (38); Голландия (37); Швеция (25).



Напомним, что соглашение между Грузией и ЕС «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» вступило в силу 1 марта 2011 года. На основании соглашения происходит возвращение в Грузию нелегально проживающих на территории Евросоюза граждан Грузии. Соглашение также предусматривает возвращение граждан третьих стран в Грузию на условиях, установленных соглашением. Согласно соглашению, все транспортные расходы, связанные с реадмиссией и транзитом до границы государства конечного назначения, возмещаются запрашивающим государством.





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