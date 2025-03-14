

Лидеры «Грузинской мечты» усиливают нарратив о заговоре «Дип стейт»

14.03.2025 17:32





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и спикер парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили 13 марта вновь заговорили о заговоре «Дип стейт» («Глубинного государства») на двух разных проправительственных каналах — «Имеди» и «Рустави 2». Усиление «Грузинской мечтой» посланий о «Дип стейт» и «Партии глобальной войны» происходит на фоне снижения отношений между США и Грузией до самого низкого уровня и международной изоляции страны.



Ираклий Кобахидзе на телеканале «Имеди»



Завершив серию официальных визитов в страны Центральной Азии, премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе дал интервью телеканалу «Имеди», в котором заявил, что миротворческие усилия и ослабление «Дип стейт» взаимосвязаны.



«Установление мира в нашем регионе и ослабление Дип стейт напрямую связаны друг с другом», — заявил Кобахидзе, — «Именно в той степени, в которой администрация президента Трампа сможет ослабить Дип стейт, в нашем регионе быстрее установится мир».



Однако он также заявил, что представители «Дип стейт» в Европе «явно и прямо выступают против установления мира».



Кобахидзе отметил, что «Дип стейт» или «Партия глобальной войны» — очень мощная сила, в отношении которой, по его словам, Грузии следует проявлять осторожность.



«У них очень серьезные ресурсы, в том числе финансовые, а после войны в Украине эта сила стала еще богаче, обогатившись на десятки миллиардов долларов», — заявил Кобахидзе, — «Конечно, в таких условиях будет довольно сложно бороться с «Дип стейт», «Рартией глобальной войны».



Говоря о «глубинном государстве», Кобахидзе провел черту между США и Евросоюзом, отметив, что у первых больше шансов победить его. Что касается Евросоюза, по его словам, только две страны, предположительно союзники правительства «Грузинской мечты» — Венгрия и Словакия — не пострадали от влияния «Дип стейт», в то время как другие, предположительно страны Балтии и Скандинавии, которые являются ярыми критиками правящей партии, находятся под «полным влиянием» «Партии глобальной войны». Он добавил, что «страны Балтии перешли все красные линии».



Кобахидзе повторил обвинения «Грузинской мечты» в адрес Запада, заявив, что они оказывают давление на Грузию, втягивают страну в войну и что Запад пытается открыть в стране «второй фронт». По его словам, власти «Грузинской мечты» стали объектом давления, шантажа и различных требований относительно войны в Украине, чтобы страна присоединилась к западным санкциям против России и отправила грузинских добровольцев в Украину.



Кобахидзе также заявил, что предоставление Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз было использовано как средство шантажа против Грузии. «Для Партии глобальной войны статус кандидата имел особое значение. В отличие от Молдовы и Украины, Грузии не должны были предоставлять статус в 2022 году, и это должны были использовать для организации революции», — отметил он, добавив, что страна не может находиться под постоянным давлением.



Кобахидзе также затронул тему заговора «Дип стейт» в контексте НПО, заявив, что «новая американская администрация подтвердила то, о чем мы говорили все это время, что для дестабилизации ситуации в стране использовались определенные источники финансирования, и речь идет в основном о финансировании НПО».



«Мы видим те же тенденции, когда речь идет о финансировании НПО в Грузии, финансировании революционных интересов, и здесь мы также видим определенную попытку перегруппировки. Мы должны противопоставить этому, естественно, Закон о прозрачности», — сказал Кобахидзе.



Кобахидзе вновь затронул тему «Дип стейт», говоря об оппозиционных партиях. «Дип стейт оказал нам большую помощь в фактическом уничтожении радикальной оппозиции. Это была одна из наших важных задач, учитывая, что демократическая система в Грузии не может развиваться, пока этот радикализм не прекратится и радикальная оппозиция не будет заменена здоровой оппозицией», — отметил он, — «Дип стейт помог нам с шагами, направленными на то, чтобы пойти ва-банк. Они пошли в ва-банк, максимально рассекретили все и вся и провели полную люстрацию собственными руками всех ресурсов, которые мы можем считать агентурой в нашей стране».



По его словам, в Грузии было две неудачные попытки организовать революцию: «сначала была попытка революции со стороны партий, потом была попытка революции со стороны «журналистов», потом была попытка революции со стороны НПО, сейчас четвертая, попытка «ничьей» революции, то есть никто революцию не организует, существует аморфная масса, которая вышла (на улицы). Все четыре попытки провалились. Я не знаю, что они будут делать дальше. Они могут просто вывести послов и попытаться устроить пятую посольскую революцию».



Говоря о послах, Ираклий Кобахидзе упомянул посла ЕС Павла Херчински, к которому, как он отметил, он относится с уважением, хотя «он находится в очень сложной ситуации, поскольку Дип стейт не позволяет ему работать послом в этой стране». Его «фактически включили предвыборную агитацию в пользу коллективного «Национального движения»», — отметил Кобахидзе.



Кобахидзе также раскритиковал министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, заявив: «он не оставляет того впечатления, которое должен оставлять министр иностранных дел суверенной страны».



В интервью премьер-министр «Грузинской мечты» назвал президента Саломе Зурабишвили «агентом Дип стейт».



Шалва Папуашвили на «Рустави-2»



Аналогичные заявления о «Дип стейт» сделал и председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили в интервью другому проправительственному каналу «Рустави 2».



Как и Кобахидзе, Папуашвили заявил, что то, что правящая партия годами говорила о таких силах, было подтверждено новой администрацией США.



Он заявил, что у властей мало возможностей влиять на мировые процессы, и единственное, что она делает, — это защищает себя и свой народ.



Папуашвили повторил заявление Кобахидзе о том, что одним из проявлений усилий «Дип стейт» является попытка втянуть Грузию в войну с Россией. По его словам, целью было изолировать и разгромить Россию, а судьба Грузии никого не интересовала.



По словам Папуашвили, цель «Дип стейт» — создание «марионеточных правительств» за рубежом.



Источник: Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





