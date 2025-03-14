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Посол США встретилась с главой МИД Грузии
14.03.2025 18:26
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Грузии Робин Данниган, информацию об этом распространяет МИД Грузии.
«На встрече обсуждалась повестка дня сотрудничества Грузии и США, отмечено, что партнерство двух стран, основанное на общих ценностях и интересах, требует позитивной динамики, готовность к которой правительство Грузии подтверждало неоднократно.
Стороны отметили, что сложившиеся на протяжении десятилетий стратегические отношения между странами являются лучшей основой для углубления будущего сотрудничества.
На встрече также говорилось об обстановке и вызовах безопасности в регионе и мире, а также, в этом контексте, важности поддержки Соединенных Штатов Америки и сотрудничества.
В завершение встречи стороны выразили готовность активно работать для достижения прогресса в стратегическом сотрудничестве двух стран», - говорится в информации.
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