Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол США встретилась с главой МИД Грузии


14.03.2025   18:26


Министр иностранных дел Мака Бочоришвили встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Грузии Робин Данниган, информацию об этом распространяет МИД Грузии.

«На встрече обсуждалась повестка дня сотрудничества Грузии и США, отмечено, что партнерство двух стран, основанное на общих ценностях и интересах, требует позитивной динамики, готовность к которой правительство Грузии подтверждало неоднократно.

Стороны отметили, что сложившиеся на протяжении десятилетий стратегические отношения между странами являются лучшей основой для углубления будущего сотрудничества.

На встрече также говорилось об обстановке и вызовах безопасности в регионе и мире, а также, в этом контексте, важности поддержки Соединенных Штатов Америки и сотрудничества.

В завершение встречи стороны выразили готовность активно работать для достижения прогресса в стратегическом сотрудничестве двух стран», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна