

В муниципальных органах и сакребуло сохранятся советы по вопросам равенства женщины и мужчины

14.03.2025 18:33





В муниципальных органах и сакребуло будут сохранены советы по работе над вопросами равенства женщин и мужчин.



О данном решении на заседании комитета парламента по правам человека говорил депутат «Грузинской мечты» Давид Матикашвили, который представил запланированные поправки в «Закон о гендерном равенстве» и вытекающие из него законопроекты для постатейного обсуждения во втором чтении.



Данный законодательный пакет исключает термин «гендер» из законодательного пространства. Кроме того, законопроект, инициированный в парламенте и принятый в первом чтении, предусматривает упразднение в парламенте и муниципальных органах советов по гендерному равенству.



«В первоначальной редакции предлагалось упразднить эти советы как в парламенте, так и в сакребуло, и в муниципальных органах. Мы приняли решение сохранить соответствующие структурные единицы в сакребуло и мэриях. Это будут органы, работающие над вопросами равенства женщины и мужчины», - заявил Матикашвили. По его словам, в ходе обсуждения проекта на пленарном заседании парламента станет известно, как будет скорректирован законопроект.





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