

Хиппер: Мы видим в Грузии ухудшение ситуации с правами человека после выборов

14.03.2025 18:39





Нынешний курс властей Грузии создает угрозу европейскому пути Грузии. В результате Евросоюз отреагировал резко, - заявила в Брюсселе специальному корреспонденту «Интерпрессньюс» спикер Еврокомиссии по внешним делам и вопросам безопасности Анита Хиппер.



По ее словам, политический кризис в стране обострился особенно после парламентских выборов.



«Грузия погружена в глубокий политический кризис, и мы видим ухудшение ситуации с правами человека после парламентских выборов 26 октября. Нынешний курс властей Грузии создает угрозу европейскому пути Грузии. В результате Евросоюз отреагировал резко. Мы сократили политические контакты. Заморозили финансовую помощь.



Мы направили эти деньги на поддержку гражданского общества и приняли меры в плане дипломатических виз. Мы продолжаем мониторинг ситуации в Грузии, чтобы быть вовлеченными и продолжаем поддерживать грузинский народ», - сказала спикер Еврокомиссии.





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