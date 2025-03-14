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Партия Саакашвили продает свой центральный офис в Тбилиси
14.03.2025 18:58
Партия «Единое национальное движение» продает свой главный офис на Кахетинском шоссе в Тбилиси. Это следует из заявления о перерегистрации объекта на сайте государственного реестра, сообщает bm.ge.
Согласно документам, покупателем выступает компания EV Distribution, созданная в феврале 2024 года. Директором компании является один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, а 100% акций принадлежат бизнесмену Тамазу Цопурашвили.
Общая площадь объекта составляет 4000 кв. метров, а площадь расположенного на ней здания — 2406 кв. метров.
Детали сделки неизвестны. В партии также не делали комментариев в связи с продажей.
Здание спроектировано итальянским архитектурным бюро AG&P. ЕНД открыло офис на Кахетинском шоссе незадолго до парламентских выборов 2012 года. На них партия Михаила Саакашвили проиграла, уступив власть «Грузинской мечте».
За 12 лет в оппозиции офис партии неоднократно подвергался нападениям. Одно из самых масштабных произошло в июне 2024 года.
В настоящее время «Национальное движение» переживает непростые времена. «Грузинская мечта» неоднократно обещала запретить партию на законодательном уровне. Первым шагом в этом направлении стало создании парламентской комиссии для расследования преступлений, совершенных в годы правления ЕНД.
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