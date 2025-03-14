

Госминистр Теа Ахвледиани провела встречу с членами делегации Совета Европы

14.03.2025 19:34





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани провела встречу с членами делегации Совета Европы, визит которой был направлен на подготовку 31-го Сводного доклада Генерального секретаря Совета Европы «Конфликт в Грузии».



Государственный министр поблагодарила членов делегации за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах Совета Европы и подчеркнул важную роль Совета Европы в мирном урегулировании конфликта, в том числе путем примирения и взаимодействия, содействия восстановлению доверия между обществами, разделенными войной. В этом же контексте была отмечена важность сводных докладов Генерального секретаря, которые отражают ситуацию в оккупированных регионах и поэтому приобретают особое значение в условиях отсутствия международных механизмов мониторинга прав человека на месте.



На встрече была рассмотрена тяжелая гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека в оккупированных регионах Грузии. Кроме того, Теа Ахвледиани ознакомила членов делегации с прогрессом, достигнутым в реализации политики примирения и взаимодействия, а также с будущими перспективами, которые направлены на улучшение социально-экономических условий населения, пострадавшего от конфликта, а также на углубление диалога и восстановление доверия на основе общих интересов в искусственно разделенном обществе.



Представитель Совета Европы положительно оценил усилия правительства Грузии и пообещал полную поддержку грузинской стороне в мирном процессе.



Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





