|
|
|
В Белом доме уточнили, что Трамп еще не говорил с Путиным
14.03.2025 20:35
Сообщение Дональда Трампа о разговоре с Владимиром Путиным касались встречи последнего со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а не разговора лидеров.
Такое уточнение сделали в Белом доме, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Путаницу вызвал пост Трампа в социальных сетях, в котором он приветствовал обсуждение с хозяином Кремля и сказал, что "настойчиво просил" Путина – что звучало так, будто он говорил с ним лично.
Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона провела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.
Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.
В тот же день Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна