

В Белом доме уточнили, что Трамп еще не говорил с Путиным

14.03.2025 20:35





Сообщение Дональда Трампа о разговоре с Владимиром Путиным касались встречи последнего со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а не разговора лидеров.



Такое уточнение сделали в Белом доме, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.



Путаницу вызвал пост Трампа в социальных сетях, в котором он приветствовал обсуждение с хозяином Кремля и сказал, что "настойчиво просил" Путина – что звучало так, будто он говорил с ним лично.



Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона провела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.



Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.



В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.



В тот же день Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.





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