

Законопроект ужесточающий наркополитику Грузии принят в первом чтении

14.03.2025 20:44





Парламент Грузии, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и часть грузинской и международной общественности, принял в первом чтении законодательный пакет, ужесточающий наркополитику.



На заседании парламентского комитета по правам человека законопроект был принят без особых обсуждений.



В частности, «Грузинская мечта» планирует ввести следующие нормы:



- наказания за продажу всех видов наркотиков будут максимально ужесточены: наказание для наркореализаторов, которые продают наркотические вещества даже в малых количествах, предусматривается наказание от 12 до 20 лет или пожизненное заключение;



- проект закона Грузии «Об организованной преступности и рэкете» определит понятие наркотрафика и незаконного оборота наркотиков и регулировать некоторые вопросы — определит, кто может быть членом семьи наркоторговца, близким родственником и связанным с ним лицом. Кроме того, будет определено, что будет считаться собственностью наркоторговца. Законодательная база будет усовершенствована. Таким образом появится возможность конфисковать недвижимое имущество, принадлежащее наркоторговцу или лицу, способствующему распространению наркотиков, и передать его государству;



- с 1 июня 2025 года — если подтвердится факт употребления наркотиков или если лицо уклонится от тестирования на наркотики, человек будет лишен права управлять любым видом транспортного средства на 3 года. В течении 5-ти лет такие лица будут лишаться права работать на госслужбе, в педагогических и воспитательных учреждениях, а также прав относительно (предположительно, закупки-ношения — ред.) оружия;



- поправки коснутся уголовного законодательства, Кодекса об административных правонарушениях, других соответствующих норм закона о борьбе с наркопреступностью.



Источник: SOVA

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