

Джей Ди Вэнс: Европа находится под угрозой цивилизационного самоубийства

15.03.2025 16:06





Европа находится под угрозой цивилизационного самоубийства, - указанное заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.



«Я считаю, что у нас очень много общего с Европой. Да, порой я не согласен с европейцами по некоторым вопросам, но мы должны помнить, что это колыбель западной цивилизации. Вся идея христианской цивилизации, которая привела к созданию США, была сформирована в Европе. Культурные связи, религиозные связи, все это долго останется на политических различиях», - заявил Джей Ди Вэнс.



По его словам, он хочет, чтобы Европа была успешной, а также важным союзником США.



«Я считаю, что Европа находится под угрозой цивилизационного самоубийства. Они не могут или не хотят контролировать свои границы. Вы видите, что они начинают ограничивать свободу слова для своих граждан, даже, когда граждане опротестовывают вторжение в свои границы. Европа должна уважать собственный народ и собственный суверенитет», - отметил вице-президент США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





