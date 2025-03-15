

Суд подтвердил ложь депутата Созара Субари в деле Мзии Амаглобели

15.03.2025 16:10





13 марта в Батуми на заседании городского суда по делу об административном задержании журналистки и медиаменеджера Мзии Амаглобели вновь подтвердилось, как соврал заместитель председателя парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Созар Субари, когда говорил о деле Мзии Амаглобели.



Созар Субари в эфире передачи «Имеди Live» на телеканале «Имеди» заявил, будто бы Мзия Амаглобели была задержана 11 января за то, что наклеивала стикеры на спину полицейского.



— «… Мы видели, как она клеила стикер на спину полицейского. Не думаю, что это нормальное поведение, что тут скажешь, — её задержали в административном порядке и тут же отпустили», — сказал Созар Субари 6 февраля в эфире «Имеди».



Субари — не единственный лидер «Мечты», который пытался распространять дезинформацию о первом задержании Мзии Амаглобели. 29 января премьер-министр от «Мечты» Ираклий Кобахидзе также заявил в эфире «Имеди Live», что якобы Мзия Амаглобели «наклеивала стикеры на полицейских».



— «Что касается фактов, то факт был таков: сначала был первый инцидент, когда этот человек наклеивал стикеры на полицейских», — сказал Кобахидзе.



На самом деле 11 января на акции у департамента полиции Батуми Мзия Амаглобели наклеила стикер с надписью «Бастуй, Грузия» на вспомогательное сооружение у входа в полицию. Существует видеозапись этого момента, информация об этом была известна ещё в день её задержания, и никто, кроме лидеров «Грузинской мечты», не утверждал, что Мзия Амаглобели наклеила стикер на полицейского.



Этот факт 13 января в городском суде Батуми, основываясь на видеодоказательствах, подтвердил судья Салих Шаинидзе.



— «Сегодня на заседании мы изучили видеодоказательства, и я фиксирую в протоколе судебного заседания, что после их обнародования суд считает установленным: в первый раз стикер был наклеен — то ли Беселия, то ли Дгебуадзе, кажется, Беселия, взял её за руку, но не оказал сопротивления Мзии, а вместе с ней вошёл во двор полиции. На втором видео в здании слышно, как Ираклий Дгебуадзе говорит: «Мы задержали её по статье 150“. Суд считает эти два факта подтверждёнными», — заявил судья.





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