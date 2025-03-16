

USAGM прекращает финансирование «Радио Свобода» и «Голоса Америки»

16.03.2025 12:31





Как сообщает «Радио Свобода», Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило изданию о расторжении федерального грантового соглашения.



USAGM курирует передачу новостей и информации почти на 50 языках примерно 361 миллиону человек каждую неделю.



Агентство США по глобальным медиа курирует финансируемые правительством США средства массовой информации, такие как «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия», а также «Ближневосточные вещательные сети» (MBN).



Президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус заявил, что отмена соглашения о гранте «станет подарком врагам Соединенных Штатов».



«Отмена соглашения о гранте Радио Свобода станет огромным подарком врагам Америки. Спустя 75 лет прекращение деятельности RFE/RL будет праздноваться иранскими аятоллами, китайскими коммунистическими лидерами и автократами в Москве и Минске. Если мы дадим нашим противникам победу, это усилит их и ослабит Америку.



На протяжении всей долгой истории Радио Свобода мы пользовались сильной двухпартийной поддержкой. Без нас почти 50 миллионов человек в закрытых обществах, которые каждую неделю полагаются на нас в плане получения точных новостей и информации, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире», — говорится в заявлении.



По данным ABC News, штатные сотрудники радиостанции «Голос Америки» получили электронное письмо от отдела кадров, в котором говорилось, что они находятся в оплачиваемом административном отпуске.



По данным издания, в письме говорится, что сотрудникам «Голоса Америки» не разрешается доступ к правительственным зданиям и системам во время административного отпуска, и с ними следует связываться по личной электронной почте и мобильному телефону.





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