

Бокучава: Нельзя заставить всех объединиться в общий оппозиционный фронт против режима Иванишвили

16.03.2025 18:00





Лидер «Нацдвижения» Тина Бокучава, комментируя предстоящую широкомасштабную акцию протеста 31 марта, подчеркнула, что нельзя заставить объединиться в общий оппозиционный фронт против режима Иванишвили все политические силы, если они этого не хотят.



Политик отметила, что 31 марта должно быть определено как своего рода крайний срок, поскольку, если единство действительно утопично, то «фальшивые разговоры» должны закончиться, и все оппозиционные партии должны действовать в рамках своих возможностей.



Бокучава отметила, что несмотря на то, что «Нацдвижение» считает «крайне несправедливым» решение пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили не миловать экс-президента, сам Михаил Саакашвили попросил своих сторонников и «Национальное движение» участвовать во всех форматах, которые служат единству оппозиции.



«Надеюсь, что 31 марта станет возможностью для этого, и мы должны установить это как своего рода крайний срок, потому что если это единство действительно эфемерно, нереалистично и утопично, то мы должны закончить фальшивые разговоры об этом и все партии должны действовать в рамках своих возможностей, чтобы победить режим Иванишвили», — заявила Тина Бокучава.



Лидер «Нацдвижения» подчеркнула, что сама партия всесторонне способствует единству оппозиционного спектра, поскольку именно это и является «самым верным путем к победе».



«Однако это — демократия, где каждый имеет конституционное право определять собственный «модус операнди», и мы не можем никого заставить объединиться в большой общий позиционный фронт, где мы были бы готовы к координации со всеми, включая Саломе Зурабишвили», — отметила политик.



Тина Бокучава также указала, что есть «неодолимым различием» между ЕНД и Саломе Зурабишвили остается ее отказ помиловать Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что сам факт указа о помиловании был бы очень важной заявкой со стороны пятого президента Грузии.



«История оценит этот факт как одного президента-западника, который не помиловал другого президента-западника и оставил в плену у российского режима Иванишвили. Понятно, что помилование не привело бы к освобождению Саакашвили, но в этой важной цивилизационной борьбе, где в действительности с одной стороны — свободная, прозападная, проевропейская Грузия, а с другой — российский режим Иванишвили, очень важна моральная политическая ясность, и в этом смысле это было бы очень важной заявкой со стороны президента Саломе Зурабишвили», — пояснила она.







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